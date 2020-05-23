Отдел международной политики 01:56

Республика Кипр — одна из самых привлекательных стран для путешественников с разных концов мира. С нашествием коронавируса здесь, как и везде на нашей планете, туристическая отрасль замерла. Власти оперативно, еще в начале марта, после первых случаев заболевания предприняли жесткие ограничительные меры, включая комендантский час. В буферной зоне на границе с турецкой частью островного государства были ужесточены проверки на контрольно-пропускных пунктах, а спустя некоторое время их и вовсе закрыли. На улицах появились люди в масках, правда, ношение этого защитного средства не было, как и в Латвии, обязательным. Так же, как и во многих странах, закрылись детские сады и школы. В условиях запрета на передвижения люди стали запасаться продовольствием впрок. Но дефицита товаров не случилось — торговые сети вовремя пополняли полки и стеллажи своих магазинов.

21 марта было прекращено авиасообщение с материком. Застрявших на острове иностранцев или киприотов, которые не смогли сразу вернуться домой, перевозили так называемыми репатриационными рейсами — практика, проверенная в мире. Оперативно были вывезены с острова все иностранные туристы. Вернувшиеся на остров должны были пройти 14-дневный карантин. Билеты на рейсы домой им необходимо было оплатить самим, однако тест на Covid-19, пребывание в изоляции оплачивало правительство Кипра. Причем, по свидетельству журналистов, некоторые жили в 5-звездочных отелях с полным обеспечением едой, которая доставлялась службами отелей к дверям номера. Для «изолянтов», запертых в четырех стенах, хозяевами отелей устраивались часы гимнастики и даже дискотеки. Понятно, что физическими упражнениями и танцами можно было заниматься, только выйдя на балкон. С 24 марта была введена система СМС-разрешений на выход из дома, так же, как это было сделано в Азербайджане и некоторых других странах. «Оставайся дома. Спаси жизни» - этот лозунг стал обыденным призывом к гражданам Кипра, впрочем, как и во многих городах мира. Было запрещено купаться в море и загорать на пляжах. Дезинфекция стала обычным делом не только в транспорте, но и на детских площадках.