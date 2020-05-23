Греческий Кипр победил коронавирус: всего 1 больной ... но не спешит отменять карантин
Республика Кипр — одна из самых привлекательных стран для путешественников с разных концов мира. С нашествием коронавируса здесь, как и везде на нашей планете, туристическая отрасль замерла.
Власти оперативно, еще в начале марта, после первых случаев заболевания предприняли жесткие ограничительные меры, включая комендантский час. В буферной зоне на границе с турецкой частью островного государства были ужесточены проверки на контрольно-пропускных пунктах, а спустя некоторое время их и вовсе закрыли.
На улицах появились люди в масках, правда, ношение этого защитного средства не было, как и в Латвии, обязательным. Так же, как и во многих странах, закрылись детские сады и школы. В условиях запрета на передвижения люди стали запасаться продовольствием впрок. Но дефицита товаров не случилось — торговые сети вовремя пополняли полки и стеллажи своих магазинов.
21 марта было прекращено авиасообщение с материком. Застрявших на острове иностранцев или киприотов, которые не смогли сразу вернуться домой, перевозили так называемыми репатриационными рейсами — практика, проверенная в мире. Оперативно были вывезены с острова все иностранные туристы.
Вернувшиеся на остров должны были пройти 14-дневный карантин. Билеты на рейсы домой им необходимо было оплатить самим, однако тест на Covid-19, пребывание в изоляции оплачивало правительство Кипра.
Причем, по свидетельству журналистов, некоторые жили в 5-звездочных отелях с полным обеспечением едой, которая доставлялась службами отелей к дверям номера. Для «изолянтов», запертых в четырех стенах, хозяевами отелей устраивались часы гимнастики и даже дискотеки. Понятно, что физическими упражнениями и танцами можно было заниматься, только выйдя на балкон.
С 24 марта была введена система СМС-разрешений на выход из дома, так же, как это было сделано в Азербайджане и некоторых других странах. «Оставайся дома. Спаси жизни» - этот лозунг стал обыденным призывом к гражданам Кипра, впрочем, как и во многих городах мира.
Было запрещено купаться в море и загорать на пляжах. Дезинфекция стала обычным делом не только в транспорте, но и на детских площадках.
Власти запретили прогулки в парках, на площадях и других публичных местах. Нарушителей режима начали штрафовать, повышая суммы. При сопротивлении полиции наиболее рьяных арестовывали. Социальная дистанция стала нормой. Повезло владельцам собак — на прогулку они имели право выходить, не получая СМС-разрешения, несколько раз в день.
Пиковая кривая заболеваний пришлась на первый день апреля — 58 человек. Принятые меры дали результат: на днях эпидемиологи Республики Кипр сообщили всего об одном случае за сутки. Это дало основание для введения нового этапа послаблений в карантине.
Первый этап был три недели назад. С 4 мая жителям острова разрешили трижды покидать свой дом, купаться в море, не оставаясь на пляжах, ходить в церкви, ловить рыбу, заниматься спортом в парках. Тогда же открылись рынки и магазины.
21 мая вступили в действие новые послабления в режиме карантина. В 71 школу вернулись тысячи учащихся. Занятия в две смены продлятся до 26 июня. Школьники будут сидеть по одиночке за партой, в классе при этом не должно быть более 13 учеников.
Отменены СМС-разрешения. Разрешено посещение ресторанов и кафе на открытом воздухе, и, что важно для социально активных киприотов — теперь можно ходить в гости. А еще - загорать на пляжах.
В июне ожидается открытие библиотек, музеев, археологических площадок, амфитеатров. Авиасообщение не возобновится до 28 мая. С 9 июня свои самолеты поднимет в воздух Cyprus Airways и направит их на материковую Грецию и в Израиль, а ирландская Ryanair осуществит первый рейс с острова 21 июня из кипрского аэропорта Пафос в греческий Салоники. Постепенно будет восстанавливаться и расширяться география полетов в разные страны.
Предполагается, что цены на авиаперелеты возрастут в связи с расходами на проведение дезинфекции после каждого рейса. Правда, кипрский авиаперевозчик предполагает, что цены можно будет сбалансировать в связи с падением цен на горючее. В полете будет обязательно носить маски и пассажирам, и экипажу.
Ирландская авиокомпания поэтапно будет возвращаться на рынок воздушного сообщения. Вначале ближайшие июньские цели — аэропорты Греции, далее, в июле - Великобритании, Ирландии, Венгрии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии.
Все это дает надежду рестораторам, отельерам, турагентствам, которые ждут не дождутся восстановления бизнеса, оживления жизни на острове — жемчужине Средиземноморья.