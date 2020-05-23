МЧС провело спасательные операции в различных частях Баку

Начиная со второй половины дня на горячую линию МЧС начали поступать различные обращения, связанные с последствиями от сильного ветра, сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС.

На основе этих обращений специалисты Службы спасения особого риска Бакинского регионального центра МЧС провели различные спасательные операции.

В различных адресах Сабаильского, Сабунчинского и Наримановского районов, в результате падения железных конструкций кровель зданий возникла опасность для жизни граждан.

Привлечённые спасатели провели мероприятия по обеспечению безопасности.