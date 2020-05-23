Заседание Центрального военного комитета ТПК стало первым выходом Ким Чен Ына на публику с 1 мая. Дата проведения мероприятия не названа, но указано, что приказы, которые лидер КНДР подписал по итогам заседания, опубликованы 23 мая, передает РИА Новости.

Напомним, 2 мая Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике. Ранее в СМИ появились утверждения о серьезных проблемах со здоровьем и даже смерти лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной. В Южной Корее также утверждали, что причиной «исчезновения» Ким Чен Ына могут быть меры предосторожности в связи с коронавирусом. В самой КНДР объявили, что северокорейский лидер работает с документами.