Коронавирус возвращается в Китай? 39 случаев заражения

В Китае за минувшие сутки выявлено три случая заражения коронавирусом и 36 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, летальных случаев нет, говорится в сообщении Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Из трех новых случаев один локальный случай зарегистрирован в провинции Цзилинь и два ввозных в Шанхае и провинции Гуандун, пишет РИА Новости.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 82 974 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 261 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1713, из них выздоровели 1673 человека. С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни.