В Бразилии резкий рост смертей от COVID-19

В Минздраве отметили, что это самый высокий показатель, фиксируемый в выходные дни. Обычно в субботу и воскресенье в стране фиксируется меньшее число смертей.

Минздрав Бразилии за последние сутки зарегистрировал 965 смертей от коронавирусной инфекции нового типа. Общее число жертв коронавируса в стране выросло до 22 013 человек, сообщает ТАСС.

Согласно информации Минздрава, количество летальных исходов на 100 тысяч человек населения составляет 10,5, уровень смертности - 6,3%. Количество случаев инфицирования в стране достигло 347 398, за минувшие 24 часа подтверждены более 16,5 тысячи новых диагнозов.

Регионом с наибольшим числом зарегистрированных смертей и случаев инфицирования остается Сан-Паулу. Вторым регионом по числу заразившихся стала Сеара - 35 112 человек, затем следует Рио-де-Жанейро - 34 533. В этих штатах жертвами пандемии стали 2 308 и 3 905 человек соответственно.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания карнавала, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только США.