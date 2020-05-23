В Турции могут продлить туристический сезон

В этом году из-за пандемии коронавируса туристический сезон в Турции может быть продлен до декабря. Об этом РИА Новости заявил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

По его словам, максимальный поток туристов в страну ожидается в осенние месяцы.

Баглыкайя считает, что первыми в Турцию прибудут туристы из Китая, Японии, Южной Кореи и арабских стран, после — из Европы. «Затем, думаю, откроется Россия — может, в конце июля или августе», — заявил он, отметив, что это связано с эпидемиологической обстановкой.

По словам министра культуры Турции, туристический сезон в этой стране откроется в конце мая. Пока Анкара разрешила въезд гражданам 31 страны, в том числе России, для прохождения лечения в медучреждениях.