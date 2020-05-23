В администрации президента CША Дональда Трампа рассматривают создание организации, аналогичной ВОЗ. Об этом сообщает Politico.

Согласно информации, организация будет предназначена для борьбы с будущими вспышками инфекционных заболеваний и станет новым подразделением в Госдепартаменте. Новую организацию может возглавить Дебора Биркс, высокопоставленный чиновник, отвечающий за ситуацию с коронавирусом в США, передает Корреспондент.net.

Госдеп назначит координатора для наблюдения почти за всеми аспектами готовности к пандемии и ответных мер - от глобального распространения вакцин и лекарственных средств до разработки модернизированных протоколов для предотвращения распространения вспышки инфекции.

Отмечается, что данное предложение вызвало разногласия между Госдепом и Агентством США по международному развитию (USAID), представители которого озадачены этой идеей, которая может привести к потере контроля над значительными деньгами и властью.

Ранее Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ. Вашингтон пригрозил полностью прекратить финансирование организации и выйти из ее состава при невыполнении поставленных требований.