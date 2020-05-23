«Амфан» убил в Южной Азии более ста человек

Циклон «Амфан» унес жизни более ста человек в Бангладеш и на востоке Индии. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как передают местные власти, циклон, который считается сильнейшим в регионе за последние 10 лет, из-за проливных дождей и порывистого ветра разрушил более миллиона домов, нанес ущерб примерно на 13 миллиардов долларов.

Стихия в целом задела 15 миллионов человек, по меньшей мере 80 погибли в индийском регионе Западная Бенгалия и 22 - в Бангладеш.

Из-за циклона оборваны многочисленные линии электропередач, повреждена система водопровода, а также разрушены дома, уничтожены посевы.