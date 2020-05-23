В совокупности эти 25 человек обладают капиталом стоимостью почти $1,5 трлн. Это примерно 16% от активов всех миллиардеров мира в сумме.

Положение миллиардеров резко контрастирует с данными о безработице в США, где за пособиями обратились 39 млн человек, отмечает издание.

Пандемия и кризис сделали богатых еще богаче: состояние 25 миллиардеров из верхушки списка Forbes выросло на $255 млрд за два месяца, которые прошли с обвала фондового рынка. Такие данные опубликовал журнал Forbes.

Больше всего за этот период разбогател основатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого увеличилось на $31,4 млрд — до $86,5 млрд. За последние два месяца акции Fаcebook выросли в цене примерно на 60%, достигнув рекорда 22 мая. В итоге основатель компании поднялся с седьмого места в списке богатейших людей мира, которое он занимал в апреле, на четвертое.

На втором месте по приросту состояния в долларовом эквиваленте оказался самый богатый человек мира, основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос. Акции онлайн-ретейлера продолжили бить все рекорды на фоне возросшего спроса, пока офлайн-магазины вынужденно закрыты из-за коронавируса. С 23 марта акции Amazon подорожали на 29%. По состоянию на закрытие торгов в пятницу состояние Безоса оценивалось в $146,9 млрд — на $30 млрд и на 26% больше показателя от 23 марта.

Наибольший прирост в процентном выражении наблюдается у Колина Чжэн Хуана, основателя второго по величине после Alibaba онлайн-магазина Китая — Pinduoduo. В расчете привлечь как можно больше покупателей компания создала модель «социального шоппинга», при которой пользователи могут поделиться своими онлайн-покупками с друзьями и родными, а также запустила агрессивную кампанию скидок, предлагая снизить цену на товар, если в другом магазине его можно купить дешевле. В результате цена акций Pinduoduo с 23 марта почти удвоилась, а 40-летний основатель и гендиректор компании стал богаче на $17,9 млрд. Теперь он третий в списке самых богатых людей Китая, а его состояние оценивается в $35,6 млрд.

Заметно разбогател и Мукеш Амбани, который в апреле заключил сделку с Facebook и стал самым богатым человеком Азии. Компания Марка Цукерберга тогда сообщила, что вложит $5,7 млрд в телеком-компанию Reliance Jio, входящую в основанный отцом Амбани конгломерат. Позднее Амбани привлек и другие инвестиции, в том числе $1,5 млрд от фонда KKR и $750 млн от инвестиционной фирмы Silver Lake. В общей сложности компания привлекла $10 млрд нового капитала меньше чем за месяц. Сейчас состояние Амбани оценивается в $52,7 млрд. После обвала рынка оно увеличилось почти на $20 млрд.

Состояние основателя Microsoft Билла Гейтса выросло на $11,9 млрд — до $106,5 млрд.

Суммарная стоимость активов генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно увеличилась на $12,8 млрд — до $94,1 млрд, а главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета — на $6 млрд — до $69,2 млрд.

Издание отмечает, что ни один из 25 богатейших людей не стал беднее с 23 марта.