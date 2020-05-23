В Венесуэлу прибыл первый иранский танкер с топливом

Посольство Ирана в Венесуэле сообщило о прибытии в страну первого иранского танкера с топливом. Всего в Венесуэлу направлено пять танкеров с нефтепродуктами общей стоимостью около $45,5 млн.

«Первый иранский танкер достиг побережья Венесуэлы. Мы благодарны боливарианским вооруженным силам за сопровождение»,— говорится в сообщении иранской дипмиссии в Twitter.