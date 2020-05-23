В Венесуэлу прибыл первый иранский танкер с топливом
Посольство Ирана в Венесуэле сообщило о прибытии в страну первого иранского танкера с топливом. Всего в Венесуэлу направлено пять танкеров с нефтепродуктами общей стоимостью около $45,5 млн.
«Первый иранский танкер достиг побережья Венесуэлы. Мы благодарны боливарианским вооруженным силам за сопровождение»,— говорится в сообщении иранской дипмиссии в Twitter.
El primer tanquero iraní llegó a las costas venezolanas. Agradecidos a la Fuerza Armada Bolivariana por escoltarlos. pic.twitter.com/vkz9XQcDJe— Embajada de la R.I. de Irán en Venezuela (@Eiranencaracas) May 24, 2020
Посол Ходжат Солтани напомнил, что в 2008 году Венесуэла помогла нефтепродуктами Ирану, когда страна находилась под санкциями.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что США рассматривают возможность принятия мер по недопущению поставок топлива из Ирана в Венесуэлу. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 17 мая потребовал от США не мешать проходу иранских танкеров с топливом для Венесуэлы.