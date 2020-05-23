В Иране назвали виновника крушения украинского «Боинга»

Согласно сообщению, экс-депутат иранского парламента Махмуд Садеки заявил, что чиновники установили, что оператор ракетной системы, которая в январе сбила украинский самолет, является ответственным за этот инцидент.

Как сообщает РИА Новости, оператор ракетной системы нарушил правила ведения огня «без получения разрешений». Предположительно, мужчину обвиняют в том, что он якобы не общался с командным центром и полагался на «нечеткую» информацию Минобороны страны, когда решил запустить ракету.

Экс-депутат потребовал от министра обороны Ирана объяснить, почему в стране отсутствует система координации сил противовоздушной обороны.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.