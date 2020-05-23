Чавушоглу: Турция всегда будет поддерживать интересы Азербайджана

Боль Азербайджана – это боль Турции, а радость Баку - это и радость Анкары, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире регионального телеканала Alanya Dim TV.

Как сообщает Anadolu, Чавушоглу отметил, что Турция всегда придавала особое значение связям с Азербайджаном, а отношения двух стран строятся на принципе «Одна нация - два государства».

По его словам, две братские страны успешно взаимодействуют по всем направлениям, наглядным свидетельством этого являются многочисленные проекты в транспортной и энергетической сферах.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что Анкара всегда старалась поддержать братский народ Азербайджана, и так будет впредь. «Анкара защищает интересы Азербайджана на платформах, где не представлен Баку. Такую же позицию занимает азербайджанская сторона», - сказал Чавушоглу.