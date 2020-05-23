За прошедшие сутки в России зарегистрировали 153 умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб.

В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 человек. По состоянию на 24 мая общее количество жертв достигло 3 541.

Коронавирус за сутки нашли у 8 599 человек в 84 регионах России. Из них 43,9% не имели клинических проявлений болезни. По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, общее число выявленных зараженных в России достигло 344 481.