Ульвия Худиева, Инара Рафикгызы, собкоры 12:12

В Баку на грани разрушения еще одно историческое архитектурное здание. Речь идет о жилом доме в самом центре города - в Сабаильском районе на улице Истиглалият, напротив станций метро "Ичеришехер". Построено здание в 1892 году и, возможно, с того же времени не подвергалось капитальному ремонту, зато обрастало многочисленными пристройками, потому пришло в аварийное состояние. Об этом haqqin.az сообщили жильцы этого дома. Однако, как считают проживающие жильцы, их дом еще можно было бы восстановить, если бы его не уничтожали преднамеренно. Некогда, рассказали они, здесь жили около 60 семей ученых, а теперь только 14 семей - остальные квартиры в бытность министром экологии и природных ресурсов купил Гусейнгулу Багиров. Прежде всего он разместил в здании принадлежащий ему Западный каспийский университет, а также частную школу и детский сад, тоже являющиеся собственностью экс-министра.

Когда два чиновника действуют заодно Используя свое служебное положение, Багиров закрыл главный вход в здание, сделал несколько пристроек, а две квартиры переоборудовал под кафе. Чтобы расширить собственное пространство, не пожалел и столетнее тутовое дерево во дворе. И во всем этом самоуправстве высокопоставленному чиновнику способствовал ныне арестованный и тоже уже бывший начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закир Султанов. Именно он дал разрешение на перепланировку архитектурного памятника. «До того как стать министром, в 1989-1990 годах Гусейнгулу Багиров работал в Высшей комсомольской школе, которая занимала часть нашего здания со стороны двора. После развала СССР он каким-то образом выбил для себя должность коменданта освободившегося помещения. И этот комендант стал по-хозяйски им распоряжаться. Сначала он учредил здесь Молодежный институт, а затем превратил его в Западный университет. Постепенно он начал брать в аренду второй и третий этажи здания, а позже купил здесь 15 квартир, за счет чего расширил площадь помещений Западного университета», - рассказывает один из жильцов дома. «Откуда у чиновника столько денег?» По словам жалобщиков, работа университета в историческом здании, которое находится в аварийном состоянии, недопустима. «Раньше по соседству с нами жил врач. Багиров за 285 тысяч долларов выкупил его квартиру. Некоторым владельцам жилплощади он заплатил 100 тысяч долларов, другим - по 70. Все квартиры Багиров оформил на родственников. Но и на этом он не остановился. Заняв пост министра, он сговорился с высокопоставленными чиновниками Минкультуры и надстроил на здании четвертый этаж. Там он открыл школу. А потом пристроил и кафе», - сообщает житель дома Рауф Гулиев. Как утверждает Р.Гулиев, он и раньше выступал против произвола министра, но ему пригрозили арестом.

Пришли, посмотрели и ушли «Мы неоднократно обращались в ИВ Сабаильского района и другие госструктуры, сообщали, что из-за незаконных пристроек дом пришел в аварийное состояние. Это старинное архитектурное здание, которое зарегистрировано в Госреестре объектов культурного наследия. Снос здания не предусматривается ни одним документом, ему требуется реставрация, и тогда в нем будет жить еще не одно поколение бакинцев. Приходили разные комиссии, все осматривали и молча уходили. И так несколько раз...», - уверяют обитатели ныне аварийного дома. Жизнь в родном доме для них превратилась в муку, и не только потому, что здание основательно обветшало, а из-нагрузки надстроенного этажа стены кое-где покрылись трещинами. Дело в том, что с утра до вечера во дворе галдят студенты и посетители кафе, которое открыто в отсутствие нормального водо- и газоснабжения. Еще одной проблемой дома является превращение въезда во двор в тоннель, и теперь даже скорая не может въехать. «А недавно умер сосед, так мы в день похорон на руках несли носилки с покойником до улицы. А если, не дай Бог, пожар? Как к нам будут пробираться пожарные?», - возмущаются жильцы. «Продавай квартиру и переезжай!» В особо тяжелом положении оказалась Офелия Аскерова из этого дома. «Моя квартира уже совсем непригодна для жилья. Стены ходуном ходят, плитка отваливается. А все потому, что одна из стен общая с этим багировским университетом. Там студенты все время ходят, а то и бегают. Стены деревянные и старые, слышимость невероятная. Я пожилая больная женщина. На мои жалобы работники университета отвечают предложением продать квартиру и съехать. Почему я в свои 67 лет должна переезжать из дома, где родилась и прожила всю свою жизнь? Прекрасно ведь знают, что нарушили закон, когда пристроили к архитектурному зданию четвертый этаж. Пусть отремонтируют здание и переместят университет в другое место. Я уже все инстанции в Баку обошла – жаловалась, просила помочь, но все без реакции», - сокрушается Аскерова.

А Руслан Мехралиев вообще уверен, что владельцы университета специально создают здесь невыносимые условия, чтобы и оставшиеся жильцы продали квартиры и съехали. «Это уникальный дом. Высота потолков пять метров, в Баку таких почти не осталось. Но вот перегородки все деревянные, поэтому проникают все звуки из соседних помещений и со двора. Багиров со своими людьми уничтожили парадную и лестницы и даже не думают ремонтировать их», - говорит он. Еще один из жильцов дома, 77-летний доктор наук Рафаэль Салимов признается, что никогда в своей жизни не сталкивался с таким произволом: «Раньше из моей квартиры было два выхода во двор, теперь один из них они замуровали. Я вырос в этом доме, а сейчас смотрю на двор и вижу, что ребятишкам там поиграть, побегать, как когда-то мы в детстве, негде».