Автомобиль разорвало пополам: смертельное ДТП в Агдаше

В Агдаше на участке магистральной автомобильной дороги Баку - Шемаха - Евлах, пролегающем по территории села Хосров, призошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, житель села Аралбир Гераев Нияз Низам оглы, 1977 года рождения, находившийся за рулем ВАЗ 21011, не справился с управлением и, выехав на обочину, столкнулся с деревом.

В результате аварии автомобиль разорвало пополам, а водитель скончался на месте. К месту были привлечены сотрудники правоохранительных органов, по факту ведется расследование.