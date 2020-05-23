Натик Гусейнзаде, отдел спорта 12:30

Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана (AGF) Фирдовси Умудов вновь подвергся атаке со стороны малотиражек, активно занимающихся публикацией заказных пасквилей и рэкетирством.

На этот раз именитого тренера, триумфатора Олимпиады-2016 в Рио обвинили ни много ни мало в «крышевании» высокопоставленного сотрудника Береговой охраны Государственной пограничной службы, полковника Немата Панахова, привлеченного к следствию вместе с недавно арестованным замглавы Погранслужбы Афганом Нагиевым и другими сотрудниками Береговой охраны. Панахов - муж сестры Умудова, и якобы именно по ходатайству вице-президента Федерации борьбы, который также является замначальника в Спортивном олимпийском центре «Серхедчи» («Пограничник»), Панахов был принят на работу в Погранслужбу, после чего стал быстро продвигаться по карьерной лестнице. Обвинения абсурдные. Как удалось выяснить haqqin.az, Немат Панахов начал работать в Погранслужбе задолго до того, как Фирдовси Умудов стал иметь хоть какое-то отношение к «Серхедчи». А что касается «крышевания» арестованного полковника, то, как выяснилось, эти ложные суждения появились лишь по той простой причине, что Умудов оказался родственником Панахова. Никаких доказательств шефства лучшего тренера мира по итогам 2012 года над арестованным нет.

«Каждый должен отвечать за свои поступки, - заявил Фирдовси Умудов, комментируя обвинения в свой адрес. – Я не могу быть в ответе за то, что сделал муж моей сестры. Если он нарушил закон и это будет доказано, то он должен понести наказание». Но это еще не все. Кое-кому пришло в голову впутать в это дело и отца Умудова. Еще одна бредовая мысль, согласно которой 71-летний агсаккал, дескать, является чуть ли не «смотрящим» за незаконным оборотом товаров на погранично-пропускном пункте «Красный мост». Отец Умудова живет в Газахе, и всю свою жизнь, как и его предки, занимался сельским хозяйством. Он и сегодня полностью поглощен заботой о домашнем скоте и посевах. В районе это могут подтвердить многие.

Так кому же выгодны эти абсурдные публикации о вице-президенте AGF? Кто пытается оклеветать Фирдовси Умудова, да еще и делает это настолько топорно и примитивно, что ложь сразу всплывает наружу? «Я прекрасно знаю, кто стоит за этими поклепными статейками обо мне, - отвечает вице-президент. – И я хочу им сказать: в отличие от вас я никогда не менял своей позиции. Если вы думаете, что такими заказными материалами вам удастся ударить по мне, то вы ошибаетесь. Напротив, подобными действиями вы в очередной раз демонстрируете свое нутро. Все хорошо знают меня и вас. Не забывайте, что закон превыше всего!».

Напомним, что в сентябре 2018 года Фирдовси Умудов тоже столкнулся с наглой клеветой в свой адрес. В соцсетях, на страничках оппозиционных СМИ был размещен видеоролик, на котором некто Эльчин Муршудов заявлял, что Умудов требовал у него 4500 манатов за включение в сборную… по смешанным единоборствам (ММА). Обвинение показалось как минимум странным хотя бы потому, что Умудов – тренер по борьбе и к смешанным единоборствам отношения не имеет. Позднее выяснилось, что Фирдовси Умудов даже не знаком с Муршудовым. А сам лживый обвинитель извинился за свой поступок, признав, что соврал по просьбе неких людей из оппозиционного лагеря.