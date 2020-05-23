Экс-спикер парламента Киргизии умер от коронавируса

В Киргизии в Республиканской клинической инфекционной больнице на 70-м году жизни скончался от коронавируса спикер Жогорку Кенеша (парламента) Мукар Чолпонбаев, сообщает Sputnik Киргизия.

Отмечается, что на фоне коронавируса у него возник ряд осложнений: двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность и другие. Также у него были сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов.

Накануне дочь Чолпонбаева сообщала, что ее отец победил коронавирус, но осложнилась ситуация с другими болезнями.

На сегодня в Киргизии зарегистрировано 1 403 случая заражения коронавирусом.