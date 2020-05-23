Когда будет готова вакцина от коронавируса?

Так, еще в феврале китайские специалисты заявили о работе над вакциной , однако ее клинические испытания должны были начаться не ранее конца апреля. До этого времени образцы предстояло проверить на животных. К середине апреля в Китае велись испытания трех перспективных вакцин — двух на основе инактивированного вируса и одной генно-инженерной на основе аденовирусного вектора.

С января 2020 года Китай, Россия, США и многие другие страны активно ведут поиски вакцины от коронавируса. «Газета.Ru» собрала данные и выяснила, кто и когда готов предоставить ее людям.

В середине же мая добровольцы проверили на себе всего пять вакцин — две новые также были на основе инактивированного вируса. Вторую фазу клинических испытаний в Китае планируют завершить к июлю, а считать вакцину готовой для применения — к концу 2020 года, пишет «Газета.Ru».

В России к созданию вакцины приступил Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России.

Вирусологи из МГУ допустили, что вакцину удастся разработать уже к середине июня — им удалось получить из вируса табачной мозаики идеальные сферические частицы, к которым можно прикрепить любые белки, в том числе поверхностные шипы коронавируса. Частицы оказываются похожи на сам патоген, но при этом защищают от него. Эта находка и стала основой для разработок.

Созданием вакцины занялись и в российской компании BIOCAD. Разработка ведется на фундаменте предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин, поскольку именно в этой области у BIOCAD имеется существенный опыт.

Вакцину от Федерального медико-биологического агентства России стоит ждать в начале 2021 года, отметила Вероника Скворцова, руководитель агентства. Первые результаты испытаний агентство планирует получить уже в июне.

В США одним из пионеров разработки вакцины стал Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) совместно с биотехнологической компанией Moderna. Вакцина под названием мРНК-1273 была создана с использованием генетической платформы мРНК (мессенджер РНК), которая направляет клетки организма на экспрессию вирусного белка. Этот белок, как полагают специалисты, вызовет сильный иммунный ответ. Вакцина была успешно протестирована на животных, а в середине апреля первую дозу получила 44-летняя американка Дженнифер Халлер. За ней последовали еще 44 добровольца.

В институте отметили, что даже если испытания на людях пройдут успешно, выхода вакцины на рынок не стоит ожидать раньше, чем через 18 месяцев.

В начале апреля специалисты Питтсбургского университета успешно испытали вакцину от коронавируса на мышах. Они использовали традиционный подход к созданию вакцин и взяли за основу фрагменты вирусных белков — так делаются, например, вакцины от гриппа. Исследователям удалось добиться у мышей выработки антител к коронавирусу, но об испытаниях на людях пока не сообщалось.

Кроме того, в мае на животных протестировала вакцину INO-4800 биотехнологическая компания Inovio. Исследователям удалось добиться у морских свинок выработки антител и Т-лимфоцитов.

В начале марта над созданием вакцины занялась и Япония. Исследователи работают с ДНК-плазмидом HGF, внехромосомным самовоспроизводящимся генетическим элементом. По их словам, это позволит создать вакцину быстрее, чем при работе с вирусным белком.

Италия в середине марта приступила к испытаниям вакцины, полученной из фрагмента генетического материала вируса, на животных. Это были первые испытания вакцины в Европе.

В конце апреля об испытаниях на людях сообщила Германия — вакцину получат 200 добровольцев.

В Великобритании с конца апреля на людях ведутся испытания вакцины от специалистов Оксфордского университета. В июне к тестированию вакцины на добровольцах приступят также исследователи из Имперского колледжа Лондона. Также в мае контракт на обеспечение Великобритании вакциной подписала местная компания AstraZeneca. Вакцина, правда, еще не готова — она прошла испытания на животных и сейчас тестируется на людях.

Ученые заверяют: коронавирус практически не мутирует, поэтому те вакцины, которые сейчас дают хорошие результаты при испытаниях на людях, не потеряют со временем своей актуальности и после регистрации их можно будет применять широко.