Снова напряженность на границе Киргизии и Таджикистана

Новая перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана зафиксирована на границе двух стран.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Киргизии, «неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников. Примерно в 11:40 произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Кыргызстана и Таджикистана. Пострадавших со стороны пограничников Киргизии нет», - сообщает Радио Азаттык.

После этого на месте инцидента состоялась встреча пограничных представителей двух стран. Стороны проводят разбирательство по факту инцидента.

Таджикистан пока не прокомментировал произошедший конфликт, о пострадавших пока также не сообщается.

8 мая на таджикско-киргизской границе также произошла перестрелка, в ходе которой ранения получили трое военнослужащих Киргизии, таджикская сторона, в свою очередь, заявила о двух пострадавших.