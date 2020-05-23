Карантин смягчается, все мы на прицеле. Где зоны риска?

Фархад Мамедов, отдел информации 13:57

Как и большинство стран мира, Азербайджан ослабляет карантинный режим, и с 1 июня ожидается, что некоторые ограничения будут сняты, крупным торговым центрам будет разрешено работать. Ослабление карантинного режима естественным образом увеличивает риск коронавирусной инфекции, в связи с чем Оперативный штаб при Кабинете министров призывает население носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а также следовать специальным правилам на рабочих местах, в кафе и ресторанах, в общественном транспорте. Но насколько опасен чихающий человек на автобусной остановке? Стоит ли идти в ресторан? Или пользоваться общественным транспортом? Иммунолог, доцент Массачусеттского университета в Дартмуте Эрин Бромидж рассказал BBC о том, как уменьшить опасность подхватить COVID-19.

Доктор Бромидж читает курс эпидемиологии инфекционных заболеваний и следит за развитием нынешней пандемии с самого ее начала. Он не столько эксперт по данному конкретному заболеванию, сколько умелый популяризатор научных знаний. Его блог о рисках, связанных с коронавирусом, прочитали около 16 миллионов человек. Вот что он советует делать в период хотя бы частичного возвращения к нормальной жизни. Где можно подцепить инфекцию? Доктор Бромидж говорит, что большинство людей заражается в собственных домах через другого члена семьи, который передает инфекцию всем остальным в ходе постоянных контактов. А вне дома? Подвергаем ли мы себя риску во время ежедневной прогулки в парке? Вряд ли, говорит профессор: "На открытом воздухе вирус распыляется в неограниченном объеме. Человеческий выдох рассеивается очень, очень быстро". Это значит, что ваша доза вируса скорее всего окажется недостаточной для того, чтобы заразиться. "Чтобы вы заболели, в ваш организм должна попасть так называемая инфекционная доза - порядка тысячи частиц вируса SARS-CoV-2. Эта оценка базируется на исследованиях соответствующих доз применительно к MERS и SARS", - написал он в своем блоге. Главное здесь то, что вы можете набрать необходимую дозу разными путями. "Тысяча вирусных частиц за один вдох, или по сто за десять вдохов, или по десять за сто вдохов. Любая из этих ситуаций может привести к заражению", - объясняет доктор Бромидж.

Люди с симптомами Кашель и чихание действительно распространяют инфекции, но очень по-разному. При кашле человек за раз выбрасывает в воздух около трех тысяч мельчайших капель со скоростью 80 км/ч, говорит доктор Бромидж. Большинство из них достаточно велики, чтобы упасть на землю под собственной тяжестью, но некоторые могут остаться в воздухе и долететь до противоположного конца комнаты. Если человек, с которым вы едете в лифте, не кашляет, а чихает, риск увеличивается в 10 раз. Один чих - это порядка 30 тысяч частиц, движущихся со скоростью 320 километров в час, причем гораздо меньшего размера, так что они легко долетают даже до самого дальнего конца помещения. Бессимптомные распространители Известно, что первые пять дней после заражения люди болеют без симптомов, а у некоторых они не проявляются и вовсе, даже позже. Сколько частиц вируса SARS-CoV-2 (нынешний коронавирус, вызывающий Covid-19) выделяется при дыхании, неизвестно. Но профессор Бромидж приводит данные исследований, согласно которым при обычном гриппе больной распространяет от трех до 20 вирусных частиц в минуту. Если эти данные верны и для возбудителя Covid-19, то вы, находясь в присутствии зараженного человека, должны вдыхать абсолютно все выделяемые им частицы на протяжении 50 минут, чтобы набрать инфекционную дозу в тысячу частиц (все данные являются оценочными и приблизительными). Подводя итог, можно сказать, что вероятность заболеть, просто находясь в одной комнате с носителем инфекции, сравнительно невелика, если тот не чихает и не кашляет. Тем не менее большая часть заражений вне дома, вероятно, происходит в результате контактов с бессимптомными больными.