В Грузии всего два новых случая заражения коронавирусом

В Грузии выявлено два новых случая коронавируса, 13 пациентов выздоровели, говорится в сообщении клинического директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, передает Грузия Онлайн.

«У нас два новых случая коронавируса, 13 пациентов выздоровели. В настоящее время в COVID-центрах страны проходят лечение 196 пациентов», - сказала Эзугбая.

В настоящее время в Грузии подтверждено 730 случаев коронавируса, в том числе 522 человека выздоровели, 12 инфицированных скончались. В карантинном режиме находятся 3511 граждан, 243 человека проходят лечение в стационарах.