Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:23

Вьетнам с помощью решительных карантинных мер и социальной сплоченности смог избежать трагических последствий пандемии коронавируса, которые переживают в Европе и США. Вьетнам заслужил похвалу от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Показатели инфицирования в стране, несмотря на общую границу с Китаем, остаются значительно ниже, чем в Южной Корее, Сингапуре и на Тайване. Кроме того, во Вьетнаме вообще не зафиксировано смертей от нового вируса - в стране 320 случаев заражения, 260 человек вылечились, 0 умерли.

При этом все вновь появляющиеся инфицированные - вернувшиеся в страну вьетнамцы. Помимо них, заболевших нет. Все приехавшие из других стран обязаны прожить две недели в лагере под Хошимином, а потом ещё две недели у себя дома в провинции. Условия в лагере, мягко говоря, спартанские: всем попавшим выдают циновку и пакет риса. Туалет - один на сто человек. Простая еда, жара, отсутствие кондиционеров и все в больших казармах. Первый случай инфекции в Социалистической Республике Вьетнам был отмечен 23 января 2020 года - некий пожилой китаец из города Ухань (КНР) приехал навестить живущего в Ханое сына и заразил беднягу коронавирусом. Обоих положили в хошиминскую больницу. Сына выписали через неделю, отца продержали 20 дней. Власти дружно выдохнули, но тут начали массово возвращаться домой вьетнамцы, работавшие в Китае. К 7 февраля в стране числилось 13 больных COVID-19: число инфицированных быстро увеличивалось. Закрыли все школы, а компартия сформировала штаб для борьбы с заразой — тот занялся инспекцией больниц в стране, выясняя готовность к эпидемии, в кратчайшие сроки было закуплено новейшее оборудование для госпиталей (включая аппараты искусственной вентиляции легких), мобилизованы лучшие врачи, увеличено количество больничных коек. Несмотря на малое количество жертв, правительство сделало выводы — инфекцию следует остановить максимально быстро и любыми способами. Едва Китай 31 декабря 2019 г. сообщил о первом случае заражения вирусом нового типа, в тот же день вьетнамское правительство заявило: государственные службы, армия и полиция должны быть готовы к масштабной эпидемии, и план надо продумать уже сейчас. Если власти других стран спохватились лишь в разгар пандемии, то Вьетнам действовал на упреждение.

Карантин для начала ввели выборочно: блокировали районы Ханоя и Хошимина, где жили заболевшие и их семьи. Улицы патрулировали военнослужащие, в воздух запустили дроны с функциями электронного слежения. Еду людям доставляли бесконтактно, оставляя пакеты с продуктами у двери, оплату питания взяло на себя государство. Затем меры были ужесточены: закрыли все заведения, кроме продуктовых магазинов. Был также введен тотальный масочный режим. За нахождение на улице или в личной машине без маски нарушителя могли оштрафовать на сумму, эквивалентную 13 000 рублей. Особенно следили за иностранцами. Были случаи, когда обычные вьетнамцы били иностранцев за игнорирование медицинских масок. Кстати, маски во Вьетнаме поначалу никому не выдавали: люди покупали их сами или делали из туалетной бумаги. Как и в России, некоторое время был дефицит масок, а потом на них взлетели цены — до двух долларов за 3 маски, что составляло примерно 50 рублей за штуку, но с первого апреля волонтеры начали раздавать их на улицах. Перед жилыми домами установили рукомойники. Везде измеряли температуру: перед входом в работающие магазины, учреждения, в каждый подъезд и даже в лифт. Если температура была выше, то надо было дождаться скорую и пройти тестирование или немного подождать и доказать, что ты просто перегрелся от жары. Тесты на «корону» во Вьетнаме местные медики разработали через несколько дней после объявления пандемии. Однажды в жилом доме обнаружили человека с подозрением на вирус. В течение нескольких минут спецслужбы перегородили вход в подъезд забором и натянули полиэтилен, после чего из подъезда 45-этажного дома никого не выпускали в течение двух недель. Еду заблокированным в собственном доме доставляли люди в защитных костюмах.

С 16 марта, когда число инфицированных достигло 60, в республике была введена всеобщая самоизоляция. С 1 апреля во Вьетнаме больше не работало ничего — закрылись кафе, морские курорты, исчезли с улиц прохожие, заперли двери торговые центры и кинотеатры. Одновременно «народная полиция» задержала полторы сотни людей, распространявших в интернете фальшивые сведения о коронавирусе, включая авторов поддельного ролика, как китайцы якобы массово бегут из КНР во Вьетнам. Были арестованы продавцы «чудо-таблеток», рекламируемых как лекарство от COVID-19. Спекулянтов имбирем (прошел слух, будто этот корень убивает бактерии коронавируса) без колебаний отправляли в тюрьму. Вьетнамским ноу-хау стала разработка концепции «классификации рисков». Она позволила Национальному комитету по предотвращению и мониторингу COVID-19 разбить 63 провинции страны на несколько регионов — с высоким, средним и низким уровнем коронавирусной угрозы. Соответственно, меры социального дистанцирования варьировались в зависимости от градации того или иного города или провинции. Классификация рисков учитывала несколько ключевых факторов: расположение региона, численность и плотность населения, наличие промышленных предприятий и инфраструктурных объектов, мест, где останавливаются иностранцы, а также возможности системы здравоохранения и потенциал реагирования на пандемию. Еще одним ноу-хау стали рисовые банкоматы. Кстати, инициатива частного предпринимателя. Автоматический рисовый диспенсер, который круглосуточно и без выходных обеспечивает бесплатным рисом людей, оставшихся без работы и денег в условиях карантина по коронавирусу. Благодаря этому устройству любой нуждающийся в еде может набрать пакет риса весом 1.5 кг. Ежедневно один «банкомат» выдает до 500 кг риса. Подобные «рисовые банкоматы» были установлены и в других крупных городах, таких как Ханой, Хюэ и Дананг. Сами вьетнамцы свой успех объясняют еще и социальной сплоченностью граждан страны. Так, премьер-министр Нгуен Суан Фук сравнил действия страны по сдерживанию вируса с Тетским наступлением — первым широкомасштабным наступлением коммунистических сил во время войны с США в 1968 году. Пожилые люди подтверждают, что не видели такого уровня дисциплины и солидарности со времен войны.