107-летняя иранка победила коронавирус

В Иране 107-летняя местная жительница выздоровела от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на медиков.

Отмечается, что женщина была госпитализирована в провинции Маркази в центральной части страны. Несмотря на удовлетворительное состояние, было решено ввиду возраста пациентки оставить ее в больнице под наблюдением еще на несколько дней.

Это не первый случай выздоровления долгожителей на территории Ирана. 5 апреля два пациента возрастом 100 и 106 лет были выписаны из больницы в городе Кум после госпитализации в связи с заболеванием, вызванным коронавирусом.