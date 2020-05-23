Китай поддержал расследование происхождения COVID-19

«Китай открыто относится к совместным усилиям международного научного сообщества по идентификации источника коронавируса. Важно, чтобы это был профессиональный, беспристрастный и конструктивный процесс… Он должен базироваться на науке и вестись на основе ВОЗ»,— цитирует ТАСС Ван И.

По словам главы китайского МИД, иски к Пекину с требованиями компенсаций за пандемию необоснованны и нарушают международное право. «Крики пострадавших о расследовании и возмещении убытков, а также фальсификация так называемых доказательств для сутяжнических дел — нарушение международного права и отречение от человеческой совести,— заявил он.— Если кто-то думает, что он может при помощи судебных исков подорвать суверенитет и достоинство Китая и вымогать у китайского народа то, что он завоевал тяжелым трудом, то, я боюсь, это грезы наяву, для них же они обернутся позором».

Ван И отметил, что ВОЗ «не принадлежит той стороне, которая предоставляет ей больший объем финансирования».

Ранее более 120 стран поддержали инициативу Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств пандемии коронавируса, начавшейся в китайском городе Ухань. Вопрос поднимался на Ассамблее ВОЗ в Женеве 18 мая. Организация приняла резолюцию, в которой гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса призывают «в кратчайшие сроки» начать подобное расследование.