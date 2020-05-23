Какая погода нас ожидает завтра?
В понедельник, 25 мая, на территории Азербайджана снова ожидаются ветер и осадки, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Так, в Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами ожидаются кратковременные дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится умеренным северо-восточным.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 12-14, днем 20-24 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 22-2а градуса тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 30-40%.
В районах Азербайджана, в частности, в северных и западных районах, завтра ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, туман. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 13-17, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 9-13, днем 14-18 градусов тепла.