Какая погода нас ожидает завтра?

В понедельник, 25 мая, на территории Азербайджана снова ожидаются ветер и осадки, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Так, в Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами ожидаются кратковременные дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится умеренным северо-восточным.