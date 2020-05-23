В Турции общенациональный комендантский час
На всей территории Турции со вчерашнего дня действует четырехдневный комендантский час. Жителям 81 провинции страны запрещено выходить на улицы вплоть до 26 мая. Решение принято правительством страны в рамках мер по борьбе с распространением COVID-19, сообщает Anadolu.
Те, кто раньше на праздники традиционно уезжал на отдых или посещал родственников, в том числе в других городах, на этот раз отмечают Рамазан дома. Закрыты все магазины, в том числе продовольственные. При этом в период с 23 по 26 мая разрешена работа лавок по продаже хлебобулочных изделий и сладостей.
Сегодня, в первый день праздника Рамазан, родным и близким павших героев разрешат посещение кладбищ, но лишь на машинах, выделенных местной администрацией.