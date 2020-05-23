Слезоточивый газ, более ста задержанных: в Гонконге возобновились акции протеста

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против участников митинга, вышедших на новую акцию протеста против закона материкового Китая о госбезопасности.

Это первая акция протеста после начала рассмотрения законопроекта «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга», который начали рассматривать в Китае. По этому документу за госизмену, мятеж, сепаратизм и диверсионную деятельность в Гонконге предусмотрены санкции, передает Интерфакс со ссылкой на BBC.

Сотни демонстрантов вышли на улицы с баннерами и антиправительственными лозунгами. Они утверждают, что закон криминализирует точку зрения.

Полиция в ответ применила слезоточивый газ и перцовые баллончики. Власти Гонконга заявили, что не разрешают массовые собрания из-за ситуации с коронавирусом.