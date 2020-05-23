Последствия коронавируса предложили лечить морскими ежами

В лаборатории альгологии Мурманского морского биологического института предлагают лечить последствия коронавируса с помощью лекарства на основе икры морских ежей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией Григория Воскобойникова.

Ученый утверждает, что группа таких лекарств изготавливается на основе водорослей и других иммуностимулирующих растений. Еще 2 года назад эти препараты изготовили для терапии пациентов, страдающих онкологией. Курс медикаментов применялся в качестве реабилитации после прохождения химиотерапии.

Дело в том, что икра морского ежа, а также водные растения имеют особые свойства, которые способствуют стимуляции иммунитета. Однако, прежде чем применять такие лекарства среди пациентов, пострадавших от коронавируса, необходимо провести ряд исследований, чтобы выявить наиболее точное сочетание компонентов.