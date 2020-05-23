В Азербайджане выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом, 101 человек вылечился и был выписан домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 4122 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2607 человек вылечились, 49 скончались, 1 466 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 47 из них тяжелое, 58 – средней тяжести, у остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 270 739 тестов на коронавирус.