Айдын Керимов, отдел политики 16:46

Со дня армянской «бархатной революции» минуло два года. Срок достаточный, чтобы новой власти сообщить миру, что изменилось в стране, какие социальные и экономические преобразования предприняты. Лидер «революции», а в дальнейшем глава государства Никол Пашинян обещал много и пламенно. Как сказал один российско-армянский политолог, «лозунги Пашиняна были приятны уху избирателя». Так что же сделано, чтобы было приятно не только уху, но хотя бы желудку, не говоря уже об уме избирателе? Армянские власти уверяют, что многое, но как-то очень уж туманно. К примеру, главным достижением они называют «осознание людьми того факта, что они сами ответственны за свою судьбу, а не кто-либо иной». Прямо марксизм-ленинизм какой-то.

Вступая во власть, Никол Пашинян своей главной задачей обозначил борьбу с коррупцией и возвращение народу награбленного олигархами, которых он обещал «уложить на асфальт». На этом и остановимся. Вопросом, сколько и у кого отняли, а главное, кому отобранное передали, давно задается армянская оппозиционная пресса, а теперь решили выяснить это и российские журналисты. Как утверждает в статье-расследовании с говорящим заголовком «Главная "прачка" Армении» газета The Moscow Post, премьер Никол Пашинян действительно начал кампанию против представителей бизнес-элиты, прежнего руководства и… российских активов. И все эти действия преподносятся населению как борьба с целью возвращения «украденных денег в это непростое для Армении время». «И вернул… По официальным данным, аж целых 80 миллионов долларов возвращено государству от антикоррупционной политики». Хотя сам же Пашинян заявлял, что показатель теневой экономики в период президентства Сержа Сарсгяна не менее 400 млн долларов чистого коррупционного дохода в год, то есть 4 млрд долларов за десять лет его правления. «Куда же делись основные суммы, экспроприированные у коррупционеров и олигархов?!» - удивляется московское издание. Но это только первый вопрос. Интересно, например, у кого отнимали или кто вернул деньги добровольно, на что очень рассчитывал Пашинян. Оказывается, прежде всего у своих политических соперников, основная часть которых - соратники и родственники экс-президента Сержа Саргсяна, причем исключительно с целью засадить их прочно и надолго. А ведь уверял же, что «в Армении не будет вендетт»… Тем не менее сейчас под его прицелом Микаэл Минасян, зять второго президента Армении Сержа Саргсяна, и бывший глава СНБ Артур Ванецян. И того, и другого обвиняют не только в масштабной коррупции, но и в работе на разведку иностранного государства. Однако при таких-то преступлениях оба почему-то пока на свободе. Чем объясняется сей юридический казус?

«Скромные успехи в борьбе с матерыми коррупционерами можно было бы списать на неопытность бывшего журналиста Пашиняна, - пишет The Moscow Post. - Но тут как гром среди ясного неба раздалось заявление загнанного в угол Микаэла Минасяна о коррупционном механизме «революционных трибунов». Это заявление пролило свет на целый ряд вроде бы безобидных фактов, однако если их сложить в одну картинку, то вырисовывается коррупционная система, основным фигурантом которой является супруга премьера – Анна Акопян». Далее издание представляет доказательства того, что главным экспроприатором «награбленного», как, впрочем, и главным бенефициаром отобранных у «уложенных на асфальт» олигархов денежных средств является первая леди страны Анна Акопян. C первых дней премьерства Никола Пашиняна было ясно, что его супруга, дама амбициозная и напористая, не собирается довольствоваться только ролью первой леди, а рвется обрести в стране не меньшее влияние, чем сам глава государства. Не говоря уже о том, что она, несомненно, исподволь участвует в его государственных решениях. Первым делом Анна Акопян, как это принято среди жен президентов и премьеров, занялась благотворительностью и основала сразу два фонда - «Мой шаг» и «Город улыбок» (City of smiles). Название первого, естественно, указывает на принадлежность к партии Пашиняна «Наш шаг». Второй вообще-то популярный в мире бренд стоматологических клиник. Что имела в виду мадам Акопян, озаглавливая так свое детище, сказать трудно, но улыбок, вернее, ухмылок, фонд собрал уже предостаточно. Ну, а поскольку еще в 2008 году, после того как ее супруг целиком окунулся в политическую деятельность, Акопян приняла от него бразды правления в крупном армянском издании – газете «Айкакан Жаманак», информационную поддержку делам мужа и рекламу своих фондов она обеспечивает в избытке. Но главное, все же фонды, которые, как утверждает The Moscow Post, озабочены вовсе не помощью нуждающимся армянским гражданам, а нацелены на пополнения семейного бюджета. Изменив обычное для всего мира законодательство о фондах, правительство Армении разрешило им заниматься экономической деятельностью, что позволило Акопян под маркой «Мой шаг» и «Город улыбок» официально становиться дольщиком в успешных бизнес-сферах Армении. «Под чутким руководством супруги премьера создана инфраструктура, посредством которой бывшие олигархи могли «покупать право» продолжать бизнес в Армении. Оставшиеся в опале олигархи становились объектом уголовного преследования, а те, кто заплатил, продолжают работать в различных сферах экономики, сохраняя монопольные позиции», - рассказывает московское издание.

Именно об этом заявил в своем видеообращении Микаэл Минасян, сообщив, что от него потребовали перевести денежную сумму на счета фондов, подконтрольных Акопян, а за это обещано, что имя Минасяна не будет фигурировать в каких-либо антикоррупционных кампаниях. Однако при этом ему предписано не возвращаться в Армению. Все это публично подтвердил и Артур Ванецян. То есть «благотворительные фонды» мадам Акопян на самом деле являются инструментом, с помощью которого можно откупиться от преследования, получить индульгенцию на свои коррупционные делишки в прошлом и даже, возможно, разрешение продолжить бизнес. В последнем случае с непременном отстегиванием процентов в фонды мадам премьерши, а сама она теперь успешно выступает в роли эффективного «решалы» проблем предпринимателей. Теперь понятно, почему в Армении так усиленно раскручивается процесс с коррупционными скандалами. Все объясняется тем, что «крупные компании попадают под уголовное преследование, и акционеров заставляют распрощаться со своими долями в пользу или государства (в лице фондов Акопян – ред.) или частных лиц, близких к семье премьера Армении», не сомневаются аналитики The Moscow Post. Даже такой непотопляемый общественный деятель-миллионер, как Гагик Царукян, вносил пожертвования в фонды, причем именно в преддверии крупных политических событий. «К примеру пожертвования дочерей Г.Царукяна произошли до парламентских выборов и в итоге именно партия Царукяна смогла стать третьей по числу депутатов. Причем правоохранительные структуры закрывали глаза на, по сути, открытый подкуп избирателей, что вряд ли возможно без молчаливого согласия премьера Армении», - считает московское издание. Захват семьей Пашинян – Акопян крупного бизнеса страны осуществляется по всем направлениям. Как выяснило расследование московских журналистов, «сын олигарха Самвела Алексаняна собирается жениться на старшей дочери премьер-министра и закрепить бизнес партнерство брачным союзом. А сам Пашинян недавно принимал участие в свадьбе дочери богатейшего олигарха Гагика Царукяна (прежде для оппозиционера Пашиняна ненавистного – ред.) с сыном другого олигарха Хачатура Сукиасяна». Примечателен свадебный подарок Пашиняна – «он предоставил их родителям законопроект, согласно которому иранский цемент облагался дополнительными пошлинами, а это создало благоприятную конъюнктуру для крупнейшего цементного завода Гагика Царукяна». Индульгенцию получил и другой олигарх - Самвел Алексанян. Для этого ему пришлось, как утверждает The Moscow Post, всего лишь потратиться на предвыборную кампанию шурина Пашиняна, брата Акопян, депутата парламента Грачья Акопяна. А в знак благоволения правящей четы правительство Армении предоставило текстильному предприятию Алексаняна таможенные пошлины. «Союз родственников семьи премьера и послушных олигархов, которые в одночасье стали «добропорядочными предпринимателями», дают о себе знать и в криминальной хронике. Так, имя родного брата Анны Акопян фигурирует и в нашумевшем скандале с 40 тоннами контрабандной сигаретной продукции, которая перевозилась самолетом и была арестована со российскими правоохранителями. И здесь наряду с братом Анны Акопян фигурирует имя того же Хачатура Сукиасяна и племенника самого Пашиняна, также депутата парламента Сипана Пашиняна», - указывается в статье издания.

И Анна Акопян во всей этой конфигурации играет основную роль, делает вывод The Moscow Post, «именно вокруг нее формируется состав послушных бизнесменов. Супруга премьера имеет большое влияние на мужа и не довольствуется исполнением бутафорной роли первой леди... Тонко играя на эмоциальности премьер-министра, она с легкостью противопоставляет его неугодным чиновникам и бизнесменам…» Вполне логично газета объясняет и то, куда же в конце концов идут немереные финансовые средства (вовсе не жалкие $80 млн), которые инвестировали в «Город улыбок» и «Мой шаг» проштрафившиеся олиграхи. «Если посмотреть на процесс беспрецедентного оттока капитала из Армении, то можно сделать выводы, где госпожа Акопян хранит добытые миллионы. В 2018 году отток капитала из Армении составил более 1,2 млрд долларов, и эту цифру многие эксперты связывали с тем, что в революционный год крупные бизнесмены вывозили капитал. Однако, в 2019 году отток капитала составил 1 млрд долларов. Чьи же деньги вывозятся из Армении, а это почти треть госбюджета?». По данным брюссельского телеграм-канала «Компромат СНГ», семья Пашинян - Акопян вывезла из Армении более 1,5 млрд евро. Причем отмечается, что крупные бизнесмены, укрываясь от преследования со стороны семьи премьера, перечисляют крупные суммы на ее зарубежные счета и символические суммы на счет фондов, которые она патронирует. А судя по тому, что Пашинян очень любит посещать Канаду и называет ее премьера Трюдо свои другом, премьерское семейство собирается легализовать свои финансы в спокойной гавани этой североамериканской страны. Предпринимается и закупка дорогой недвижимости за границей и вложения в ювелирную сферу. Такая вот благотворительность бутафорной леди и вполне реальная деятельность хищного финансового воротилы в юбке.

К месту сравнивает The Moscow Post и прежние, допремьерские, привычки Акопян и ее супруга с теми царственными замашками, что появились теперь. «Миллионы повлияли и на уклад жизни руководства Армении. Вспомним, как после «революции» семья Пашинян-Акопян демонстрировала аскетичный образ жизни - они катались на велосипеде, фотографировались спящими на траве. Однако уже через год в семейной жизни премьера люкса стала больше. Загородная резиденция премьера была заново отремонтирована за государственный счет, и это обошлось в 2 млн долларов, был обновлен автомобильный парк на общую сумму в 540 000 долларов, визиты в США и Канаду обходились госбюджету в 350 000 только за аренду самолетов. Концерт некогда всемирно известного Jamiroquai также оплачивался из государственной казны и обошелся в миллион долларов. Круги, близкие к семье премьера в разговорах замечали, что концерт был прихотью Анны Акопян, которая этим хотела отметить первый «нажитый непосильным трудом» миллиард». Следственные структуры Армении обещали изучить заявления Микаэла Минасяна и Артура Ванецяна о коррупционных схемах семьи Пашинян-Акопян. Однако в Армении понимают, что любое решение, которое будет не по нраву премьера, вызовет его негативную эмоциональную реакцию. А мстить Пашинян умеет, достаточно посмотреть на участь бывшего президента Кочаряна, который более 500 дней содержится в заключении, а судебный процесс никак не завершится. Даже поручительство католикоса Гарегина не возымело эффекта, и Кочаряну было отказано в освобождении на поруки в очередной раз.