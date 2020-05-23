В Мингячевире автомобиль Opel наехал на 13 человек, среди которых семь детей. Как сообщает Qafqazinfo, за рулем автомобиля находилась местная жительница, которую муж обучал вождению.

В TƏBİB сказали, что 9 из 13 госпитализированных пострадавших после оказания амбулаторной помощи отпустят домой. Двое детей получили черепно-мозговую травму и находятся в тяжелом состоянии. Состояние двух других детей оценивается как средней степени тяжести.

Проводится расследование.