В лаборатории Уханя опровергли обвинения: «Это чистая выдумка»

Директор Уханьского института вирусологии опроверг обвинения в том, что отправной точкой для распространения коронавируса по всему миру стала лаборатория в Ухане, пишет The Guardian со ссылкой на китайское издание CGTN.

«Это чистая выдумка. Наш институт впервые получил клинический образец неизвестного типа пневмонии 30 декабря прошлого года. После того как мы проверили образец, обнаружили, что он содержит новый коронавирус, который теперь называется SARS-CoV-2. До этого мы ничего не знали о нем и никогда с ним не сталкивались, не исследовали и не хранили вирус. Как он мог вытечь из нашей лаборатории, когда у нас его никогда не было?» — заявил директор института.

По словам директора института, в лаборатории сейчас есть три активных штамма коронавируса летучих мышей, но ни один из них не соответствует вирусу, которым заражаются люди по всему миру.