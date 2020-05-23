Какие продукты снижают риск развития рака

Так, в повседневное меню следует включить капусту, при этом больше всего полезных веществ содержится в брокколи. Положительный эффект оказывает морковь, которая богата антиоксидантами, а регулярное ее употребление может сократить вероятность рака простаты, легких и молочной железы.

Фасоль защитит от возникновения колоректальных опухолей, обеспечит организм необходимыми объемами клетчатки и белка. Распространению раковых клеток препятствует корица, ее можно использовать в качестве специи.

Вместе с правильным питанием важно вести здоровый образ жизни, тогда точно удастся минимизировать риск развития онкологических заболеваний, уверены эксперты.