Как сообщает украинский телеканал ТСН, участники демонстрации, приуроченной к годовщине вступления Владимира Зеленского в должность главы государства, требуют от него изменить свою политику по урегулированию конфликта в Донбассе, отказаться от участия в Минском процессе, а также уволить главу офиса президента Андрея Ермака.

В Киеве около тысячи человек вышли на майдан Незалежности на акцию под названием "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш". Среди участников мероприятия - активисты с национальной символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира", общественной организации "Дело громад", ВО "Свобода", которые и выступили организаторами акции.

УНИАН, в свою очередь, сообщает, что участники акции призвали президента Владимира Зеленского "прекратить политику капитуляции перед Россией". Это является одним из главных требований акции.

Нынешний курс президента Украины протестующие назвали при этом "попустительством пророссийским силам" и "сдачей национальных интересов" . "Зеленский, его депутаты и правительство не способны защитить граждан страны от любых вызовов эпидемических, экономических, геополитических, гибридных атак России, а значит, мы должны напомнить власти, что в этой стране еще граждане", - цитирует Интерфакс-Украина анонс мероприятия.

С Майдана протестующие направились по Крещатику в сторону Европейской площади, где установили красно-черный флаг у места гибели первого участника протестов в феврале 2014 года, и почтили память других погибших Революции достоинства.

Затем колонна участников акции подошла к дому на улице Грушевского, 9а в центре Киева, где владеет квартирой президент Украины Владимир Зеленский. Протестующие обклеили забор и ворота дома листовками с собственными требованиями и зажгли файеры во время исполнения государственного гимна.

В связи с проведением демонстрации киевская полиция усилила меры безопасности в центре города.