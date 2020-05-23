Турция и Иран могут открыть границы

Президенты Турции и Ирана - Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани - в телефонном разговоре обсудили необходимость скорого открытия воздушных и сухопутных границ между странами с соблюдением медицинских предписаний для возобновления торговли. Об этом сообщает пресс-служба иранского лидера.

Согласно информации, в ходе разговора Эрдоган пообещал Роухани издать необходимые распоряжения для открытия границы Турции и Ирана и возобновления торговли.

Президенты двух стран также обсудили совместную борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.