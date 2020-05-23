Вспышка коронавируса в Кюрдамире

После отмены некоторых ограничительных мер, введенных в соответствии со специальным карантинным режимом, в регионах Азербайджана возросло число заражений коронавирусом.

В частности, можно особо отметить Кюрдамирский район. Как передает Report, за последние два дня в селе Сыгырлы указанного района выявлено 13 случаев заражения COVID-19, один из них - годовалый ребенок.

Сотрудники Исполнительной власти района, Кюрдамирского районного управления полиции, Центральной районной больницы, отдела гигиены и эпидемиологии посетили село. У местных жителей были взяты анализы на коронавирус. Им порекомендовали не выходить из дома без надобности, а также пользоваться медицинскими масками и перчатками.

В Кюрдамире число зараженных COVID-19 составляет 61 человек. 16 человек вылечились. Смертельных случаев не зафиксировано.