Трамп: Путин не хочет моей победы на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы не хочет его победы на выборах главы американского государства. Об этом он сказал в интервью журналистке Шэрил Аткиссон в программе Full Measure.
«Я ему нравлюсь, но, думаю, он не хочет, чтобы я победил на выборах», – передает слова Трампа РИА Новости.
Президент США заявил, что Китай также не хочет его победы на выборах.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок.