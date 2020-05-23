Советник Трампа: США первыми разработают вакцину от COVID-19

Американские специалисты создадут вакцину от нового коронавируса раньше, чем это сделают в других странах, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала NBC.

"Мы получим вакцину первыми", - утверждает О'Брайен, заверив, что американская сторона готова будет "поделиться вакциной со всем миром".

Помощник президента США Дональда Трампа также выступил с утверждением, что хакеры из Китая пытаются получить сведения, касающиеся разработки вакцины от вируса.