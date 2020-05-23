Нетаньяху ответил Ирану: кто хочет уничтожить нас, подвергнет себя большой опасности

Политика Израиля состоит в противостоянии действиям Ирана и его попыткам закрепиться в Сирии, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на первом рабочем заседании 35-го правительства страны, сформированного им по итогам выборов 2 марта.

"Наша политика - противостоять агрессии Ирана повсеместно и противодействовать его попыткам закрепиться в Сирии. Мы постоянно работаем и над тем, чтобы предотвратить попытки Ирана поставлять в Сирию или разрабатывать на территории Сирии оружие, которое могло бы быть использовано им или его сателлитами для того, чтобы угрожать Государству Израиль", - цитирует ТАСС израильского премьера.

Нетаньяху подчеркнул, что для Израиля "угрозы в области безопасности не прекращаются ни на минуту". "Вы слышали, что правитель Ирана Хаменеи угрожает нам уничтожением. Каждый, кто хочет уничтожить нас, не добьется успеха, но подвергнет себя большой опасности", - добавил премьер.