В Москве неизвестные устроили перестрелку из автоматов видео
В Москве на Каширском шоссе во дворе жилого комплекса произошла перестрелка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщает Mash со ссылкой на слова очевидцев, причиной перестрелки мог стать дорожный конфликт.
Агентство «Москва» со ссылкой на источник пишет, что стрелявшие скрылись на четырех автомобилях. В городе введен план «Перехват».
Baza пишет, что в перестрелке участвовали пять человек, один из них уже задержан. О пострадавших не сообщается.