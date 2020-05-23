В Москве неизвестные устроили перестрелку из автоматов видео

В Москве на Каширском шоссе во дворе жилого комплекса произошла перестрелка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает Mash со ссылкой на слова очевидцев, причиной перестрелки мог стать дорожный конфликт.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник пишет, что стрелявшие скрылись на четырех автомобилях. В городе введен план «Перехват».

Baza пишет, что в перестрелке участвовали пять человек, один из них уже задержан. О пострадавших не сообщается.

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