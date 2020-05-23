В Москве на Каширском шоссе во дворе жилого комплекса произошла перестрелка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает Mash со ссылкой на слова очевидцев, причиной перестрелки мог стать дорожный конфликт.