Ученые назвали срок заразности пациентов с COVID-19

Люди, заболевшие коронавирусом, перестают быть источником инфекции и не нуждаются в изоляции спустя 11 дней после момента заражения, даже в том случае, если являются носителями вируса по результатам анализа. К такому выводу пришли ученые Сингапура. Об этом сообщает издание The Straits Times со ссылкой на заявление ученых.



По мнению специалистов, анализы пациентов, которые идут на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако пациенты «не являются опасными».

