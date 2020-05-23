Ученые назвали срок заразности пациентов с COVID-19
Люди, заболевшие коронавирусом, перестают быть источником инфекции и не нуждаются в изоляции спустя 11 дней после момента заражения, даже в том случае, если являются носителями вируса по результатам анализа. К такому выводу пришли ученые Сингапура. Об этом сообщает издание The Straits Times со ссылкой на заявление ученых.
По мнению специалистов, анализы пациентов, которые идут на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако пациенты «не являются опасными».
Исполнительный директор Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура Лэо И Синь заявил, что исследователи обладают большой доказательной базой, что больной коронавирусом человек перестает быть заразным через 11 дней после появления симптомов заболевания.
Исключением являются онкобольные пациенты, которые проходят химиотерапию, а также пациенты, принимающие курс специальных препаратов после пересадки органов. У таких пациентов период заразности коронавирусом может длится дольше.
«Тесты обнаруживают лишь часть генома вируса, но не способны установить его жизнеспособность и возможность передачи другому человеку», — пояснили ученые.