В России ожидают роста смертности от коронавируса

Несмотря на пандемию коронавируса, смертность в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем за такой же период 2019 года. Однако число летальных исходов при COVID-19 будет расти, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность в Российской Федерации ниже, чем в прошлом году по всей стране»,— заявила Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

При этом, считает глава Роспотребнадзора, количество погибших от коронавируса будет дальше расти: «Это сегодня, к сожалению, очевидно. Так происходит в каждой стране: пик количества погибших от коронавирусной инфекции идет за верхней точкой ежесуточной регистрации прироста заболевания, он идет позже».

По данным на 24 мая, в России выявлено более 344 тысяч заболевших коронавирусом, умерли более 3,5 тыс. человек. Страна на третьем месте в мире по выявленным случаям заражения после США и Бразилии.