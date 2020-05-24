Президент Австрии нарушил карантин: засиделся в ресторане

Как сообщает Дойче велле, в ночь на воскресенье глава государства находился в ресторане со своей супругой и, по собственным словам, "заболтался и не заметил, как пролетело время".

Австрийская полиция во время обхода застала президента страны Александера Ван дер Беллена в ресторане после официально разрешенного времени.

Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, рестораны, бары и кафе в Австрии должны закрываться не позже 23:00. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.

Когда полиция заглянула в итальянский ресторан Sole в центре Вены на столике Ван дер Беллена и его супруги стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение, за которое политик извинился.