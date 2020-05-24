Шэн Сию, специально для haqqin.az 24 мая 2020, 22:05

Как сообщал ранее haqqin.az, в Пекине открылась третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. Это главное внутриполитическое событие года в Китае. Поскольку в ходе этой сессии депутаты утверждают план социально-экономического развития страны, проект бюджета, военный бюджет, а также рассматривают другие законодательные акты. А накануне этого события в китайской столице прошла 17-я сессия Постоянного комитета ВСНП, основным вопросом которой было принятие закона по усилению надзора за чиновниками всех степеней. Все по классике: социализм – это учет, контроль, а также надзор, поскольку китайские бюрократы на местах – те еще чудотворцы и затейники, постоянная головная боль руководства страны, о которой как-нибудь на страницах haqqin.az стоит поговорить подробнее.

Но вернемся к третьей сессии. И начнем с малоизвестного факта. Если в российской в Госдуме заседают 4 партии, а в американском Конгрессе - всего 2, то в китайский парламент (ВСНП) входят представители 9 разных партий. Вполне ожидаемо на сессии уже прозвучал целый ряд интересных вещей, которые позволяют спрогнозировать политику страны после потрясений «коронной» пандемии. Из-за которой, как объявил премьер КНР Ли Кэцян, страну ожидает дефицит бюджета на уровне 3,6% ВВП. Основными задачами на текущий год объявлены стабильная занятость, борьба с бедностью, а также достижение цели построение общества средней зажиточности. Не обошлось и без конкретных показателей. В этом году в стране должно быть создано более 9 миллионов рабочих мест, уровень безработицы в городах должен составить 6%, средний по стране - 5,5%. Основным направлением бюджетной политики станет помощь регионам в обеспечении занятости, поддержании уровня жизни населения и обеспечении функционирования рынка (через механизм межбюджетных трансфертов). При этом правительство призывает власти всех уровней соблюдать режим экономии и жестко сокращать необязательные расходы. Интригой сессии были параметры военного бюджета КНР на 2020 год. Хотя за последние 10 лет расходы КНР на оборону неуклонно росли, в этом году некоторые эксперты предрекали сокращение бюджета в связи с экономическим ущербом от пандемии. Ошибались.

Поворот Пекина к наступательной внешней политике и растущие противоречия с США и странами региона буквально вынуждают партию раскошелиться и, вопреки финансовым трудностям, вновь пробить потолок военного бюджета. В итоге он был увеличен сразу на 6,6%, 1,27 триллиона юаней (около $178,8 миллиардов). И в этой связи весьма многозначительным стал факт того, что в отчете о работе правительства Китая в этом году, в разделе посвященном Тайваню, отсутствует эпитет «мирный» перед словом «воссоединение». Это первый случай такого рода как минимум за последние сорок лет. Не говоря уже о новости, которую обсуждал весь китайский интернет: о включении в повестку сессии ВСНП законопроекта о национальной безопасности Гонконга, называющимся «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма». Это вторая попытка провести то, что не удалось сделать в Гонконге в минувшем году из-за массовых протестов - то есть дальше интегрировать Гонконг в китайскую систему управления и получить больше контроля над происходящим в автономии. Провести через гонконгскую легислатуру Пекин это уже не может: в прошлом году в результате выборов советы районных депутатов оказались под контролем оппозиции. Так что вынужден действовать сам, формально у него есть на это право. Планы китайских властей вызвали предсказуемо негативную реакцию в Гонконге, звучат призывы к новым протестам, оппозиция даже обнародовала календарный график массовых выступлений. Правда, в условиях пандемии таких же масштабов, как в прошлом году, добиться не удастся, видимо, на этом и основывался расчёт Пекина. Время выбрано очень удачно. И хотя Дональд Трамп пригрозил Китаю ответными действиями в случае наступления на права и свободы Гонконга, но отношения с США и так испорчены, хуже не станут. Европа же разобщена и не оправилась от эпидемии. Пока приходится мириться с сепаратистами на Тайване, но участь Гонконга предрешена. Или он станет частью политической системы континентального Китая, или выбора у него нет. Хотя лето в Сянгане (как принято называть Гонконг в Китае), конечно, будет жарким. Итак, многое становится понятным: на открытый конфликт с США Китай не пойдет, раз уже заявлено, что Пекин в полном объеме в нынешнем году выполнит все обязательства по первой фазе американо-китайской торговой сделки. Лозунг «одна страна – две системы» применительно к Гонконгу и Тайваню уходит в прошлое, а главной целью внешней политики Китая станет создание наиболее благоприятных условий для его экономического развития. Ну и по-прежнему неизменным останется курс на повышение благосостояния населения и компенсацию ему последствий пандемии путем снижения налогов и взносов и поощрения потребительского спроса.

И, в завершение – немного о новостях китайского законотворчества. В преддверии сессии ВСНП были утверждены «Руководящие мнения об организации работы по проведению реформы свадебных обычаев в отдельных регионах». Звучит красиво, но сложно. Хотя на самом деле речь идет об изменении свадебных традиций при небольшой помощи со стороны полиции. Как известно, во многих странах мира с невестой дают приданое. А в Китае мужчин больше, чем женщин, и «невидимая рука рынка» решила, что приданое дают не с невестами, а с женихами.