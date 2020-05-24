Впервые за десять лет израильский самолет приземлился в Турции. Израильское издание The Jerusalem Post сообщает, что самолет доставит в США турецкие медикаменты для борьбы с коронавирусом.

В Стамбуле Dreamliner израильской авиакомпании El Al, переоборудованный в грузовой самолет, принял на борт 20 тонн гуманитарной помощи.

Ранее израильская авиакомпания получила разрешение на осуществление грузовых перевозок в Стамбул, сообщает Mignews. Всего планируется по два рейса в неделю.

Воздушное сообщение между Израилем и Турцией было прервано в 2010 году на фоне роста напряженности в отношениях между двумя странами.