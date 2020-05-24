Минздрав Армении: почти 300 пациентов в тяжелом состоянии

Более 80% реанимационных коек в Армении на текущий момент заняты, сообщил министр здравоохранения страны Арсен Торосян на своей странице в Facebook, пишут армянские СМИ.

«Из 186 реанимационных коек, доступных для лечения коронавирусной болезни, 154 в настоящее время заняты, и только 32 свободны», — цитирует министра Sputnuk Армения.

Торосян отметил, что в настоящее время количество тяжелобольных пациентов превышает общее количество коек — всего по стране на лечении находятся 230 человек, состояние еще 52 человек оценивается как крайне тяжелое.

По данным на 24 мая, в Армении зафиксировано рекордное количество зараженных коронавирусом — 359 человек. Число выявленных инфицированных выросло до 6 661 человека. Жертвами пандемии стал 81 пациент.