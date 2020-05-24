Советник Трампа не волнуется за здоровье президента: он гораздо энергичнее многих

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен не обеспокоен состоянием здоровья хозяина Белого дома Дональда Трампа, поскольку тот тесно консультируется со своими врачами и энергично работает. Об этом О'Брайен заявил в интервью телекомпании CBS.

На вопрос, что Трамп помимо гидроксихлорохина принимает азитромицин, О'Брайен отметил, что ему не известно "о каких-либо других препаратах, но президент тесно консультируется со своим лечащим врачом Шоном Конли".

"Думаю, президент находится под чутким медицинским наблюдением. Он делает правильные вещи относительно того, что он и его врачи считают полезным", - сказал О'Брайен.

"Я не обеспокоен его здоровьем, он гораздо энергичнее многих. Президент работает по 16-18 часов в день", - сказал помощник президента.