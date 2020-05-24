Телефонные переговоры Мамедъярова и Чавушоглу
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Министр Эльмар Мамедъяров принял искренние поздравления своего турецкого коллеги по случаю 28 Мая - Дня Республики Азербайджана. Стороны обменялись поздравлениями и наилучшими пожеланиями в связи с праздником Рамазан.
Министры также обменялись мнениями об успешном развитии дружеских и братских отношений между двумя государствами.