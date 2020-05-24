Французам рекомендовали отдыхать в собственной стране
На фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 правительство Франции призвало граждан не проводить летний отпуск за границей.
"Мы не советуем французам планировать отпуск за рубежом", - заявила министр экологического перехода Франции Элизабет Борн, передает Deutsche Welle.
По словам Борн, она не рекомендует отправляться на отдых в Испанию, несмотря на то, что эта граничащая с Францией туристическая страна собирается в ближайшее время снова открыть свои границы для иностранных отдыхающих.