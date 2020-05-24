«Если это произойдет, последуют санкции в отношении Гонконга и КНР», — сказал ОʼБрайен, отметив, что «Китай нуждается в капитале других стран» и может потерять его в случае ограничения автономии Гонконга, передает «Росбалт».

Вашингтон намерен ввести санкции против Пекина в случае, если его руководство будет нарушать автономию Гонконга. Об этом сказал помощник президента США по национальной безопасности Роберт ОʼБрайен.

Очередная волна протестов в регионе разгорелась после того, как вице-премьер КНР Хань Чжэн заявил, что власти КНР намерены принять новый законопроект, предусматривающий усиление полицейского контроля за деятельностью оппозиционных партий и запрет на «подрывную и сепаратистскую деятельность».

Ранее Пекин пришел к выводу, что законодательный совет Гонконга не может принять закон о национальной безопасности с учетом политической ситуации в районе. По этой причине подобная инициатива была внесена на рассмотрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в обход гонконгского парламента.

Отметим, что сегодня в Гонконге на акцию против принятия Пекином данного законопроекта вышли несколько тысяч человек. Полиция для разгона демонстрации применила водяные пушки и слезоточивый газ. По данным South China Morning Post, более 120 человек были задержаны. Митинг стал самым крупным в стране с момента введения карантина из-за коронавируса.